خناقة بالخرطوش.. مقتل شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالوراق

أقدم شاب على قتل آخر بطلق ناري “خرطوش”، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، بدائرة قسم الوراق بالجيزة.

كانت بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحدي المستشفيات بوصول جثة شاب مصاب بطلق ناري خرطوش ولقي مصرعه فور وصوله.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي محل الواقعة، وبالفحص تبين مقتل "محمد.م.ز" بطلق ناري إثر ادعاء مشاجرة، وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تبين نشوب مشاجرة بين الطرف طرف اول، م، س " والطرف الثاني الضحية بسبب خلافات الجيرة.

وتكثف الاجهزة الامنية من جهودها في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.