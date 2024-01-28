نائب محافظ القاهرة تتابع ملف النظافة لرفع جودة الخدمات بأحياء حلوان والمعصرة

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بحضور حسام الدين امام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، واللواء شريف لطفي نائب الشركة، وممدوح اليماني مستشار بالهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة، واللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان، واللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة، واللواء أحمد يوسف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ومديري المتابعة الميدانية والعلاقات العامة والمجالس والمؤتمرات، بالمنطقة الجنوبية لمتابعة مستوى خدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة في أحياء حلوان والمعصرة، واستعراض تقرير ميداني لملف النظافة بها.

وخلال اللقاء رحبت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالحضور، واستعرضت من خلال عرض تقديمي رصد لمستويات وحالة النظافة على أرض الواقع عبر تقرير ميداني مصور، مؤكدة على حرص الدولة على قيام شركات القطاع الخاص بالالتزام بالتعاقدات التي أبرتهما مع المحافظة لحصول المواطنين على أفضل خدمة وأداء فيما يخص ملف النظافة وبما يحقق رضاهم عن الأداء وايجاد حلول قابلة للتنفيذ.

حيث تم عرض لعدد من المناطق لرفع كفاءة النظافة بها ومنها عزبة الهجانة وعزبة الصفيح وترعة الخشاب والرشاح وكورنيش النيل ومنطقة مخر السيل بنطاق حي المعصره ومنطقة مصر العليا وعرب غنيم والمساكن الاقتصادية وعزبة الوالدة واطلس والمشروع الامريكي والمثلث وكفر العلو وشارع المشتل بنطاق حي حلوان.

ووجهت نائب محافظ القاهرة بالمرور الدوري والمتابعة الميدانية اللحظية والمستمر على أحياء حلوان والمعصره من قبل فريق العمل والمتابعة بالمنطقة الجنوبية لتقديم الدعم التام والمساعدة على أرض الواقع وبمتابعة السيارات التي تقوم بإلقاء مخلفات الهدم والبناء واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن لمنع وجود تراكمات في أي منطقة أو أرض فضاء بنطاق احياءها.

وتناولت الخطة الحالية واستعراض الخطة المستقبلية لتحسين الاداء الخاص بهذا الملف ومنها الرقابة على متعهدي النظافة واستبعاد المقصريين وزيادة ساعات التشغيل والعمالة وطرق التشغيل المتبعة وزيادة عدد صناديق القمامة ورفع كفاءة منظومة الجمع السكني في ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لتحسين مستوى النظافة وسرعة شعور المواطنين بتغيير ملموس فى تلك الخدمة بالشارع، فى ظل الدعم الذى قدمته الدولة للشركات العاملة فى المنظومة الجديدة والمتابعة المستمرة من المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة.

كما نوهت عن جهود الأحياء وهيئة النظافة والتجميل لرفع الرتش بصورة يومية وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يحقق رضا المواطن نظرا لاثره الكبير على صحته والبيئة وطبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة باعتبار أن معيار نجاح المنظومة الجديدة قائم على إحداث تغيير فعلى يشعر بوجوده المواطن على أرض الواقع.

فى حين أكد على اهمية عقد مثل هذه اللقاءات لعرض المشكلات والحلول القابلة للتنفيذ مع عرض النجاحات التي تم انجازها للقضاء على العديد من بؤر القمامة والتراكمات والحث على تكثيف الجهود من خلال المتابعة الميدانية اليومية والتقارير الاسبوعية وعقد اللقاءات لمتابعة تحسن الموقف.