وزير الداخلية التركي: مصرع شخص جراء هجوم مسلح على كنيسة

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا اليوم الأحد مصرع شخص جراء هجوم مسلح على كنيسة بإحدى مقاطعات "إسطنبول".

وقال الوزير إن ملثمين اثنين نفذا الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" خلال صلوات يوم الأحد، مضيفا أن العديد من فرق الشرطة انتقلت فورا إلى موقع الحادث، بحسب صحيفة /ديلي صباح/ التركية.

وفتحت السلطات تحقيقا شاملا في الحادث فيما لا زالت الجهود جارية لضبط الجناة. كما أعرب الوزير عن إدانته الشديدة للهجوم.