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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تفاصيل الهجوم على كنيسة إيطالية بتركيا

محيط الحادث
محيط الحادث
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كشف عمر أحمد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل الهجوم المسلح على إحدى الكنائس في إسطنبول، حيث أكدت الشرطة التركية مقتل شخص.
وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن شخصين ملثمين هاجما كنيسة سانت ماريا، مشيرًا إلى أن والي إسطنبول أعلن عن أن الهجوم استهدف شخصًا واحدًا ولا يوجد جرحى.
وأضاف أن التحقيقات جارية من أجل القبض على المهاجمين، مؤكدًا أن الشخص الذي تم استهدافه لم يُعرف عنه شيء، حيث إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه مواطن عادي وليس راهبًا في الكنيسة.
 

اسطنبول الشرطة التركية كنيسة سانت ماريا شخصين ملثمين