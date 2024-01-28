الزمالك يواجه أهلي جدة اليوم في نهائي كأس تحدي دبي

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظيره أهلي جدة السعودي، مساء اليوم الأحد، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد آل مكتوم، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس تحدي دبي الودية.

وحقق الزمالك فوزًاعلى الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية لمواجهة فريق الأهلي السعودي .

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية مساء أمس السبت، في فندق الإقامة بدبي، في ظل حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون بعد خوض مباراة الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة.