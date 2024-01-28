المتهم بقتل شاب الشروق : "عطف عليا وقتلته بهدف السرقة"

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة لاعترافات المتهم بقتل شاب ب 20 طعنة نافذة في الشروق.

وقال المتهم إن المجني عليه كان طيب القلب وكريم وعطف عليه ولأنه يسكن بمفرده وعلم بأنه يملك المال لأنه أخبره أن والديه يعملان في إحدى دول الخليج ويرسلان له مبلغا ماليا كل شهر لينفق على نفسه.

وأضاف المتهم أنه استغل ذلك وأخبر الضحية أنه لا يجد مكانا يقيم به وإن النفقات مرتفعة ومرتبه لا يقوي على ايجار مسكن وطلب المجني عليه استضافته ورأف بوضعه لحاجته الشديدة إلى العمل والمال، فاختمرت في ذهنه أن يقتله ويأخذ ما معه من مبلغ مالي ويهرب في الحال وخطط لذلك وقتله ليتركه غارقا في دمائه وفر هاربا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهر ة تلقت بلاغا من الأهالي انبعات رائحة من داخل شقة سكنية وبانتقال قوات الأمن تبين العثور علي جثة شاب داخل منزله مصاب بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد.

وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلي أن المتهم مرتكب والواقعة وتبين أن القتل بدافع السرقة حيث قام بسرقة 5 آلاف ريال سعودي وهاتفين ولاب توب ومتعلقات المجني عليه.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

