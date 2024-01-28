فتح باب تلقي الطعون والتنازلات لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين

تفتح النقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية اليوم الأحد وغدًا الإثنين، باب تلقي التنازلات والطعون، لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وتشهد مقر النقابة العامة والنقابات الفرعية بمحافظات مصر، فحص ومراجعة مستندات الـ 1008 مرشحين، تمهيدًا لإعلان قائمة أسماء المرشحين لخوض الانتخابات.



وتنطلق انتخابات التجديد النصفي للمهندسين يوم 23 فبراير المقبل على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.