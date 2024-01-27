علي الحجار يشكر الفنانين المشاركين في احتفالية "100 سنة غنا"

وجه الفنان الكبير علي الحجار الشكر للفنانين المشاركين في احتفالية عيد الحب المقرر اقامتها يوم 14 فبراير المقبل بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية .

ونشر الحجار بوستر الاحتفالية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وعلق عليها قائلاً : “شكرا لكل أصدقائي الفنانين اللي هيشاركوني الحفل- معادنا الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤” .

تقام الاحتفالية تحت شعار “100 سنة غنا” ، ويشارك فيها عدد كبير من الفنانين منهم الفنان القدير محمد الحلو ، وأحمد عفت ونهاد فتحي واسماء كمال ، بالاشتراك مع الفنان محمد عادل ، ومن تاليف ايمن الحكيم واخراج عصام السيد وقيادة اوركسترا المايسترو هشام جبر .