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السبت 27 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

علي الحجار يشكر الفنانين المشاركين في احتفالية "100 سنة غنا"

احتفالية 100 سنا
احتفالية "100 سنا غنا"
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وجه الفنان الكبير علي الحجار الشكر للفنانين المشاركين في احتفالية عيد الحب المقرر اقامتها يوم 14 فبراير المقبل بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية .

 

ونشر الحجار بوستر الاحتفالية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وعلق عليها قائلاً : “شكرا لكل أصدقائي الفنانين اللي هيشاركوني الحفل- معادنا الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤” .

تقام الاحتفالية تحت شعار “100 سنة غنا” ، ويشارك فيها عدد كبير من الفنانين منهم الفنان القدير محمد الحلو ، وأحمد عفت ونهاد فتحي واسماء كمال ، بالاشتراك مع الفنان محمد عادل ، ومن تاليف ايمن الحكيم واخراج عصام السيد وقيادة اوركسترا المايسترو هشام جبر . 

 

 

 

على الحجار محمد الحلو 100 سنا غنا