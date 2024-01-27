تعرف على أسرار اللغة "الهيروغليفية"

استخدم المصريون القدماء اللغة " الهيروغليفية " ليتحدثوا بها كما استخدموها فى نقش وزخرفة النصوص الدينيه وتعود هذه اللغة إلى القرن الرابع قبل الميلاد ولانها فى غايه الاهميه اجريت محاولات لفك رموزها وجدد هذه المحاوله العالم الفرنسى "شامبليون " ونجح فى فك رموزها .

وتؤكد بعض الدراسات أننا مازالنا حتى الآن نستخدم اللغة الهيروغليفية ونتحدث بها دون أن نعلم .

سر التسمية

هناك مفردات من اللغة الهيروغليفية نستخدمها فى لهجانتا العامية وتتوراثها الاجيال وقد ظهرت لاول مرة كمخطوط رسمى قبل الميلاد بين عامى 3300 و3200 وعرفت باللغة الهيرو غلفيه نسبة الى "الاغريقيه " وتعنى نقش مقدس.

استخداماتها

استخدمت كرموز لتعبر عن الاصوات ثم دخلت مرحلة اخرى بعد ان استخدمت فى نقش وزخرفة النصوص الدينيه ثم صارت متداولة فى القرن الرابع الميلادى .

يؤكد الدكتور " احمد صالح " مدير عام أثار أسوان ان هذه اللغة مازالت تستخدم حتى الان وأن المصريين مازالوا ينطقون بها لكننا لا نعلم انها كانت فى أصلها فرعونيه .

وقال إنها استخدمت فى العصر المسيحى بخليط من الحروف الديموطيقية والاغريقيه وفى ذلك عرفت باللغة القبطيه ومع الوقت صارت لغة عامية دارجة والدليل على ذلك النقوش التى المحفورة على جدران معابد فيله بأسوان

من الكلمات التى مازلنا نتحدث بها ولا نعرفأن أصلها هيروغلفيى كلمه "امبو " والتى يستخدمها الطفل الصغير حديث الولادة وتعنى "الشرب"

وكلمه " اتح " وتعنى شد او سحب و" روح تف ونف بعيد " اى التف وهو صوت البصق اما النف فهو صوت مخاط الانف وكلمه "كخة " قذارة " وكلمة " تاتا تاتا وتعنى امشى و "رخى " اى انزلى .