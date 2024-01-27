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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد شيبة ينهار من البكاء على الهواء بسبب والدته.. تفاصيل

المطرب أحمد شيبة
المطرب أحمد شيبة
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دخل المطرب الشعبي أحمد شيبة، في حالة بكاء شديد على الهواء، وذلك أثناء الحديث عن مصر وتوصية والدته الراحلة، بالمشاركة في الأغاني الوطنية، بعيد الشرطة كل عام.

وحرص شيبة، على تشغيل فيديو لوالدته الراحلة، وهي تدعي له، وتوصيه بحب الخير للجميع، والوقوف بجوار الفقراء، معلقًا " أمي وحشاني، وربنا يسامحها ويغفر لها، ويجعلها من أهل الجنة".

وأضاف شيبة، خلال حواره ببرنامج كلبش، تقديم الإعلامي حسن محفوظ، المذاع على قناة الشمس، أن والدته لا تفارقه ولا يوم، وهي معه في كل مشوار حياته بعد الوفاة.

وأوضج أنه يحب مصر، ويعشق تراب الوطن، وأنه يتمنى بالمشاركة في الأغاني الوطنية التي تعرض، في احتفالية عيد الشرطة كل عام.

https://youtu.be/DW2U_PCH5ow

المطرب احمد شيبة الاغاني الوطنيه احتفالية عيد الشرطة