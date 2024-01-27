أحمد شيبة ينهار من البكاء على الهواء بسبب والدته.. تفاصيل

دخل المطرب الشعبي أحمد شيبة، في حالة بكاء شديد على الهواء، وذلك أثناء الحديث عن مصر وتوصية والدته الراحلة، بالمشاركة في الأغاني الوطنية، بعيد الشرطة كل عام.

وحرص شيبة، على تشغيل فيديو لوالدته الراحلة، وهي تدعي له، وتوصيه بحب الخير للجميع، والوقوف بجوار الفقراء، معلقًا " أمي وحشاني، وربنا يسامحها ويغفر لها، ويجعلها من أهل الجنة".

وأضاف شيبة، خلال حواره ببرنامج كلبش، تقديم الإعلامي حسن محفوظ، المذاع على قناة الشمس، أن والدته لا تفارقه ولا يوم، وهي معه في كل مشوار حياته بعد الوفاة.

وأوضج أنه يحب مصر، ويعشق تراب الوطن، وأنه يتمنى بالمشاركة في الأغاني الوطنية التي تعرض، في احتفالية عيد الشرطة كل عام.

https://youtu.be/DW2U_PCH5ow