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السبت 27 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بحضور نبيلة مكرم.. إيبارشية طهطا تنظم مؤتمرا حول التوعية بأهمية الصحة النفسية

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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نظمت إيبارشية طهطا وجهينة مؤتمرًا لتوعية مجمع الآباء الكهنة والخدام وكل شعب الإيبارشية بأهمية الصحة النفسية تحت عنوان "نحو مجتمع فاهم السلامة النفسية"، في الفترة من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين من يناير الجاري، في قاعة السيدة العذراء بطهطا، بحضور الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية.

حاضر في المؤتمر الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة سابقًا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للصحة النفسية، والدكتور ماجد عزمي استشاري الطب النفسي، وناقشا مع الحضور الأمور والمشاكل النفسية وكيفية اكتشافها وعلاجها.

وزار الأنبا إشعياء والدكتورة نبيلة مكرم مستشفى الطب النفسي بسوهاج لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى ومتعافي الإدمان.

 

إيبارشية طهطا وجهينة ايبارشية طهطا المشاكل النفسية لدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة الأنبا أشعياء