مديرا «سي آي أي» والموساد ورئيس الوزراء القطري يبحثون صفقة رهائن جديدة

يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، برئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ومدير الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع، في نهاية الأسبوع الجاري في محاولة لكسر الجمود في المحادثات بشأن صفقة رهائن جديدة مع حركة حماس.

أفادت بذلك شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم السبت.

يشار إلى استشهاد أكثر من 26000 شهيد في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، وأصيب أكثر من 64400 شخص، وفقد آلاف آخرون.

وقتل 220 جندي إسرائيلي على الأقل خلال الاجتياح البري لقطاع غزة.