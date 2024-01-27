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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مديرا «سي آي أي» والموساد ورئيس الوزراء القطري يبحثون صفقة رهائن جديدة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، برئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ومدير الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع، في نهاية الأسبوع الجاري في محاولة لكسر الجمود في المحادثات بشأن صفقة رهائن جديدة مع حركة حماس.

أفادت بذلك شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم السبت.

يشار إلى استشهاد أكثر من 26000 شهيد في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، وأصيب أكثر من 64400 شخص، وفقد آلاف آخرون.

وقتل 220 جندي إسرائيلي على الأقل خلال الاجتياح البري لقطاع غزة. 

حماس رهائن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية رئيس الوزراء القطري مدير الموساد الإسرائيلي غزة