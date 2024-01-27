الصومال يؤكد رفضه القاطع للأطماع الإثيوبية في البحر الصومالي

السبت 27/يناير/2024 - 04:40 م

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، داود أويس جامع، التزام الحكومة الفيدرالية برفضها القاطع للأطماع الإثيوبية في البحر الصومالي.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الصومالي،عن بُعد، اليوم السبت في مناسبة نظمتها الجالية الصومالية المُقيمة بمدينة مينيسوتا الأمريكية للتعبير عن رفضهم للأطماع الإثيوبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وأعرب داود عن شكره وتقديره لأعضاء الجالية الصومالية في مدينة مينيسوتا على رفضهم التام للانتهاك الصارخ الذي أقدمت عليه إثيوبيا ضد سيادة واستقلال بلاده، مؤكدا التزام حكومة بلاده بحسن الجوار والتعاون لكنها لا تسمح بانتهاك سيادتها واستقلال أراضيها.

وحذر داود، إثيوبيا من مغبة أطماعها التي سوف تضر بأمن المنطقة والعالم.