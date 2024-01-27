مرور الجيزة يغلق الطريق السياحي جزئيا لمدة أسبوع

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة في الإغلاق الجزئي للطريق السياحي بالمحافظة ابتداءا من اليوم، وحتى يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠بسبب أعمال رفع كفاءته على ان يكون العمل على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية .

مع انتشار مكثف لرجال المرور لتنظيم حركة المركبات، ووضع وسائل الأمن الصناعي من الكشافات والطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية و علامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة "١ كم - ٥٠٠ م - ١٠٠م) في الاتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

غلق الطريق السياحي



وأعلنت محافظة الجيزة غلق جزئي للطريق السياحي بواقع ٢ حارة مرورية من نهايته وتقاطعه مع الطريق الدائري أعلى طريق المنصورية لمسافة ٥٠٠ متر لمدة ١٥ يومًا، وذلك لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي تحديداً في المنطقة المحصورة من نهاية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري محور المنيب من أعلى طريق المنصورية لمسافة (٥٠٠ متر) بالإتجاه من طريق الواحات اتجاه المنيب .

وأشارت محافظة الجيزة إلي أن الامر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي للطريق السياحي بواقع ۲ حارات مرورية في الموقع المشار اليه وذلك لمدة ١٥ يوم ابتداء من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١/٢٧ حتى يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠ على ان يكون العمل على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية .

كما وجه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الجهات المنفذة لإزالة اي معوقات لما للمشروع من أهمية مرورية .

