المشدد 10 سنوات لعاطلين في سرقة عامل بالإكراه بالشرابية



قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10سنوات لاتهامهم بالسرقة وإحراز مخدر الحشيش وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.



كان قسم شرطة الشرابية تلقي بلاغا من عامل يفيد أثناء سيره في الطريق العام، استوقفه شخصين محاولين انتزاع مبلغ مالي منه بالإكراه، واشهروا سلاحا أبيض مكواه وتعدوا فأحدثوا إصابته في الكتف محاولا سرقة المبلغ المالي.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوة أمنية ضبط المتهمين وبتفتيشهم عثر بحوزته علي سلاح أبيض، وكيس بلاسيتك به قطعة لمخدر الحشيش، وبمواجهتهم أقرا بارتكاب الواقعة، وإحراز السلاح الأبيض بقصد استخدامه في وقائع السرقة بالإكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

