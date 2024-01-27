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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 5 سنوات لمتهم أشعل النار في منزل والده بالجيزة

حريق منزل_ صورة ارشيفية
حريق منزل_ صورة ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، شخصا بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك بعد ثبوت إدانته في إشعال الحريق في منزل والده، بسبب الخلافات الأسرية بينهما، في منطقة منشأة القناطر.. إذ قام بإحضار البنزين وأحرق منزل والده، وذلك في القضية رقم 13905/2022- مركز إمبابة.

أشعل النار في منزل والده 

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة في القضية أنه بمنطقة منشأة القناطر شمال الجيزة وفي يوم 2/10/2022، أقدم المتهم الذي يدعى « ياسر» ويبلغ من العمر 42 عامًا، وضع النار عمدا بمسكن والده المجني عليه «عبد الحميد. ع»، بأن قام بسكب مواد معجلة للاشتعال «بنزين» على أحد شرف المسكن وقام بإشعال عود ثقاب وورقة وإلقاءهم بمحل الواقعة مما تسبب في إضرام النيران وحدوث تلفيات، فضلاً عن إحرازه لـ«زجاجة بنزين» دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية لاستخدامها.

المشدد 5 سنوات متهم أشعل النار في منزل والده لجيزة