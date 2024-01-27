مقتل وإصابة 16 شخصا جراء حادث تصادم في الهند

أعلنت الشرطة الهندية، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب 13 آخرون إثر وقوع حادث تصادم عدد من المركبات ودراجتين في مقاطعة "كورابوت" بولاية "أوديشا".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم السبت، عن الشرطة قولها - أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج بينهم أربعة حالتهم خطيرة.

من جانبه، أعلن "نافين باتنايك" رئيس وزراء ولاية "أوديشا" عن تقديم تعويضات مالية قدرها 300 ألف روبية هندية لعائلات القتلى الثلاثة، معربا عن تعازيه العميقة لهم، كما أصدر توجيهاته بتقديم العلاج الطبي المناسب للمصابين وتمنى لهم الشفاء العاجل.