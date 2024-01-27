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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيدات الطائرة يواجهن كينيا في ثاني مباريات تصفيات المنطقة الخامسة بالقاهرة

منتخب مصر للكرة
منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات
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يلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات مع نظيره منتخب كينيا في ثاني مبارياته بتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للألعاب الأفريقية والتي تقام خلال الفترة ما بين 26 وحتى 28 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا، داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز من أجل حصد المركز الأول، علما بأنه تمكن من تحقيق الفوز أمس في المباراة الأولى بنتيجة 3/1.

أما في حالة فوز منتخب كينيا فسيتم اللجوء لمباراة فاصلة تقام يوم الأحد المقبل.

يذكر أن منتخب مصر للرجال حقق الفوز على بوروندي بنتيجة 3/0 في المباراة الأولى، وسيواجه المنتخب الكيني في المباراة الأخيرة يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساء.

كما ستقام اليوم مباراة كينيا وبوروندي للرجال في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال كلًا من:
ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.

فيما تضم قائمة منتخب السيدات كلًا من:

دعاء محمد - دانا شوقي - سهيلة وفيق - هنا تامر - مي محمود - تقى مدحت - نور إيهاب - ندى حمدي - مريم متولي - داليا مرشدي - اية خالد- ندى مرجان - ملك إسماعيل - ندى معوض - سابين عابد - سارة أمين - زينة العلمي - شهد الفقي - أيسل نديم - ندى وليد - مريم مصطفى حبيبة زعتر.

من جانبه، أكد حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة المقامة حالياً بالقاهرة أن مستوى المنتخبات الأفريقية في تحسن مستمر وأمام منتخبي مصر رجال وسيدات تحدي جديد هو الفوز بلقب بطولة تصفيات المنطقة الخامسة ومواصلة السيطرة المصرية على القارة الأفريقية.

ووجه عابد الشكر لمسؤول اتحاد الشرطة الرياضي ودعمهم الكامل لاستضافة هذا الحدث وتوفير كافة الإمكانيات لنجاح البطولة التي ينظمها الاتحاد المصري برئاسة المهندس ياسر قمر.

 

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