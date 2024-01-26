معلومات لا تعرفها عن رواد الفضاء

مهمة رائد الفضاء ومهنته من المهام الصعبة التي يعمل بها اي شخص في العالم فالمخاطر التي يواجهونها وتأثير التواجد في الفضاء لوقت طويل على جسمهم يعرض صحتهم للخطر والمعيشة داخل المركبات الفضائية امر ليس بالسهل وبالتالي تتغير طبيعة الطعام والشراب، وهناك الكثير ون المعلومات التي لا يعرفها البعض عن رواد الفضاء وأجواء الفضاء التي يعيشون فيها

تبرز "البوابة نيوز" بعض اسرار رواد الفضاء التي كشفتها وكالة الفضاء العالمية "ناسا".





يتواجد رواد الفضاء على بعد ٧٦ ميل من سطح الأرض ويتخطى الغلاف الجوي للكرة الأرضية، ويعيشون في الفضاء بجاذبية اقل بكثير من الموجودة على الأرض او بعد الشعور بها تكون شبه موجودة لذلك يكون جسمها في المركبة الفضائية وخارجها معلق بالهواء ولا يمشون على قدميهم فترة تواجدهم بالفضاء، وطوال فترة تواجدهم بالفضاء هم في مكان غامق وخطر ملىء بالأسرار والتحديدات التي لم تكتشفاغلبها، كما ان الفضاء لا يوجد به اكسجين للتنفس وعلى عكس الأرض هناك طرق مختلفة لتوفير الاكسجين في الفضاء.





استخدم مصطلح رواد الفضاء لأول مرة عام ١٩٥٨ من قبل الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" والكلمة من اصل يوناني، فياول رحلات وظهور برنامج الفضاء تم اختيار رواد للفضاء من الجيش الامريكي وتم تدريبهم وتأهيلهم من خلال التأقلم والطيران وحتى اللغات والغوص والسباحة والتدريب الطبي ومهارات البقاء على قيد الحياة وتعليم يشمل العلوم الفضائية والارصاد الجوية وكل التدريباتتمت في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية، وهناك تخصصات لرواد الفضاء تصنفهم لأنواع منهم رواد الفضاء الطيارين، المختصينفي البعثات، اعضاء الطاقم الذين يقومون بالتجارب، الاطباء والعلماء والمهندسين.





يقضي رواد الفضاء اوقات طويلة في الفضاء يحملون فيها طعام مخزن بشكل معين وانواع محددة من الأطعمة، لديهم وسيلة للتخلص منالنفايات البشرية، يعيشون في مسكن ضيق ونوم في مكان محدد وضيق فهناك معاناة بالمعيشة ومشاكل كثيرة يواجهها رواد الفضاء معالأكل والنظافة الشخصية وغيرها، وعند الخروج من المركبة الفضائية لرصد شىء او اصلاح شىء لابد من ارتداء بدلة واقية تحافظ علىحرارة الجسم وتحمي من الاشعاع وتوفر التنفس ويتم ربطهم بالمركبة حتى لا ينجرفوا بعيدا في الفضاء.





استطاع برنامج الفضاء العالمي منذ نشأته وصعوده للفضاء تطوير الكثير من الأدوات والأجهزة التي يحتاجها رائد الفضاء ويستخدمها في رحلاته تسهل عليه المهمة ومن خلالها يستطيع جمع المعلومات والحفاظ على جسده، وهناك فريق ضخم من رواد الفضاء مهمتهم فقط مراقبة الارض على مدار الساعة من خلال تواجدهم في المركبات الفضائية ووكالة الفضاء الى جانب رواد فضاء آخرين يكتشفون الكواكب والمجرات ويذهبون لرحلات عميقة في الفضاء يعودون حاملين الكثير من الاسرار.