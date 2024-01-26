حريق بسفينة تجارية قبالة اليمن بعد إصابتها بصاروخ حوثي

الجمعة 26/يناير/2024 - 10:33 م

اندلع حريق في سفينة تجارية قبالة اليمن، الجمعة، بعد إصابتها بصاروخ أطلقه المتمردون الحوثيون.

وقالت شركة الملاحة البريطانية "أمبري"، إن الحادث وقع على بعد ميل بحري إلى جنوب شرق عدن، وأدى إلى إصابة السفينة بصاروخ تسبب في نشوب حريق.

وأكدت الشركة أن طاقم السفينة بخير، دون إعطاء تفاصيل أخرى.

وفي وقت لاحق، مساء الجمعة، قالت جماعة الحوثي اليمنية، إنها نفذت عملية استهدفت ناقلة النفط البريطانية "مارلين لواندا" في خليج عدن.

وكانت "أمبري" أعلنت قبل يومين أن طاقم سفينة حاويات ترفع علم أميركا أبلغ عن اقتراب طائرة مسيرة منها على بعد 50 ميلا جنوبي المخا باليمن وعن انفجار على بعد مئة متر من السفينة.

وتطلق جماعة الحوثيين المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة موجة تلو الأخرى من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على سفن تجارية بالبحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعطلت حملة الحوثيين حركة الملاحة الدولية ودفعت بعض الشركات إلى تعليق عمليات العبور عبر البحر الأحمر والاتجاه بدلا من ذلك إلى الطريق الأطول والأكثر تكلفة حول أفريقيا.