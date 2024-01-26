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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الرابطة.. بيراميدز يتقدم على زد بثنائية في الشوط الأول

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حسم فريق بيراميدز الشوط الأول متقدما على نظيره زد بهدفين دون رد في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة.

سجل ثنائية بيراميدز فخري لاكاي من ضربة جزاء في الدقيقة 33 ومحمد رضا بوبو في الدقيقة 37.

ويمتلك بيراميدز نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة بينما يحتل زد المركز الثاني برصيد 3 نقاط. 

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة زد في بطولة كأس الرابطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد فتحي  

خط الوسط: أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - صامويل أوجو

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر -  محمود زلاكا - إسلام عيسى - صامويل أومسا - يوسف أسامة - إبراهيم عادل - محمود أوكا - دودو الجباس - مروان حمدي

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