الكرملين يتعهد بدراسة خطة ألمانيا الدفاعية لاحتواء روسيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو ستدرس بدقة الخطة الدفاعية التي طورتها ألمانيا لاحتواء روسيا.

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "حقيقة أن ألمانيا شرعت في طريق المواجهة الحاسمة مع روسيا ليست سرا. لا يوجد شيء جديد هنا في هذا الصدد. ولكن، بالطبع، في ضوء المزاج المعروف في برلين، سيتعين علينا التدقيق في هذه الخطة".

وأضاف بيسكوف أن "ألمانيا تسعى إلى تعزيز وجودها العسكري في أوروبا الشرقية، وهو ما يمثل تهديدا لأمن روسيا".

يُذكر أن وكالة الأنباء الألمانية أوردت، نقلًا عن رئيس القيادة الإقليمية للجيش الألماني، جنرال أندريه بوديمان، أن السلطات الألمانية ستقدم بحلول أبريل خطة دفاعية عملياتية - وهي الأولى منذ نهاية الحرب الباردة - والتي من المقرر أن تؤمن الدور القيادي للجيش الألماني في حماية الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وعلى جانب آخر، أكد المتحدث الروسي أن زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى روسيا في طور الإعداد. وقال بيسكوف: "يتم الإعداد للزيارة، لأن هناك حاجة إليها"، دون أن يحدد موعدا محددا لوصول مادورو.

وصرح السفير الفنزويلي لدى روسيا جيسوس رافائيل فيلاسكيز في وقت سابق بأن موسكو وكراكاس تبحثان مواعيد زيارة مادورو لروسيا. ووفقا له، فإن الزعيم الفنزويلي يخطط للقيام بالرحلة هذا العام.