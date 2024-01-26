بعد 42 واقعة.. ضبط لص الهواتف بأطفيح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بسرقة الهواتف من المواطنين داخل المواصلات العامة بأسلوب المغافلة بدأ مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

وكانت معلومات قد وردت وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة مفادها "له معلومات جنائية مسجلة" بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين حال إستقلالهم المواصلات العامة بأسلوب المغافلة متخذًا من دائرة مركز

شرطة أطفيح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب 42 واقعة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه مالكا محلين صيانة هواتف محمولة وبمواجهتهما أقرا بأقوال المتهم وأرشدا عن المسروقات 42 هاتف محمول.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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