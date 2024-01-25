الولايات المتحدة وبريطانيا تتخذان إجراءً جديدًا ضد الحوثيين

في خطوة مشتركة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات على مسؤولين عسكريين ينتمون لجماعة الحوثيين في اليمن.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، جاء فيه أن الولايات المتحدة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الحوثيين على هجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشار البيان إلى أن العقوبات تستهدف أربعة مسؤولين عسكريين من جماعة الحوثيين، الذين اعتبروا مسؤولين عن دعم وتنفيذ الهجمات الأخيرة التي نفذتها الحوثيين.

وجراء الهجمات الإرهابية التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وأطقمها المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن، تم تعطيل سلاسل التوريد الدولية وانتهكت الحقوق والحريات الملاحية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت الولايات المتحدة من التزامها بحماية التجارة التجارية الدولية واتخاذ الإجراءات الضرورية جنبًا إلى جنب مع حلفائها وشركائها لحماية سلامة هذه الممرات المائية الحيوية.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 17 يناير الجاري تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية عالمية، مما يتسبب في فرض عقوبات إضافية على الحوثيين وتصعيد الضغط عليهم، وذلك اعتبارًا من 16 فبراير 2024.