"أوستن": الولايات المتحدة ملتزمة بضمان أمن العراق واستقراره

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، التزام الولايات المتحدة بضمان أمن العراق واستقراره.

ووفقًا لتقارير قناة (الحرة) الأمريكية، أعلن أوستن أن مجموعة من الخبراء العسكريين والدفاعيين ستقوم بتقييم قدرات القوات العراقية وتحليل التهديدات المتبقية من تنظيم "داعش"، بهدف تقديم المشورة للجنة العليا المشرفة على التحالف ضد التنظيم الإرهابي، وذلك لضمان عدم عودة ظهوره مرة أخرى.

وأكد أوستن أن تواجد القوات الأمريكية في العراق يأتي بناءً على دعوة من الحكومة العراقية، ضمن إطار مهمة عمليات "العزم الصلب"، بهدف تقديم الدعم والمشورة وتمكين القوات العراقية في مواجهة استمرارية معركتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

في نفس السياق، أوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن عمل اللجنة العسكرية سيتمركز حول تقييم الوضع الحالي لإعادة تشكيل العلاقات مع الحكومة العراقية، مؤكدًا عدم وجود خطط قريبة لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اليوم، توصلها إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن وضع جدول زمني لتواجد مستشاري التحالف الدولي في البلاد، وبدء عملية خفض تدريجية مدروسة لعدد المستشارين العسكريين على الأرض العراقية، بالإضافة إلى إنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد تنظيم داعش.

