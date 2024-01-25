أعضاء مجلس الزمالك يساندون اللاعبين قبل خوض لقاء الرجاء المغربي

حرص أحمد خالد ومحمد طارق وحسام المندوه، أعضاء وأمين صندوق مجلس إدارة الزمالك، على دعم اللاعبين بحضور مران اليوم الخميس الختامي قبل مواجهة الرجاء المغربي غدا الجمعة ببطولة كأس دبي للتحدي.

وطالب أعضاء الزمالك، اللاعبين بتقديم صورة طيبة تليق بالزمالك وتاريخه وجماهيره، وتخطى عقبة الرجاء من أجل الوصول لنهائي بطولة كأس دبي للتحدي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد- محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر- محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي -سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.