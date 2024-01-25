المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات يجتاز اعتماد الأيزو

أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، اجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية تجديد الإعتماد الدولي للأيزو (17025/2017 ) من هيئة الإعتماد الأمريكية A2LA.

كان قد تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة من خلال الخبير التابع لهيئة الإعتماد A2LA الأمريكية باستخدام Live Meeting عبر منصة الإنترنت حيث تم الفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل الفحص والتدقيق ليحصل على تجديد الإعتماد بكفاءة وتميز.

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه أن تجديد الإعتماد يأتي في إطار مواصلة المعمل لتحقيق العديد من الإنجازات في مجال عمل، مضيفة أن المعمل يواصل جهوده وخطواته الحثيثة في تقديم خدماته بأعلى جودة من خلال استمراره في الحصول على الاعتمادات الدولية التي تعطيه ثقل كبير وتزيد من ثقة عملائه وثقة الأسواق الدولية في نتائجه وأيضاً متطلبات بعض العملاء للتصدير للسوق الأمريكية.

وأشارت عبد اللاه، إلى أن المعمل اعتمد طرق تحليل وملوثات جديدة بالأقسام المختلفة خلال هذا الاعتماد تتخطى 56 مركب كيميائي وميكروبي في الأغذية والمياه والتربة ومن أهم هذه الطرق طريقة تحليل الديثايوكرباميت بقسم متبقيات المبيدات، وإضافة بعض العناصر الثقيلة مثل البوتاسيوم والفسفور، كما تم اعتماد تحليل مركبات أخرى مثل الهيستامين والسكريات والفيتامينات في الأغذية والإرجوت في القمح بقسم السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، كما تم اعتماد بعض طرق التحليل بقسم العقاقير البيطرية وقسم المواد الملامسة للأغذية بالإضافة إلى الميكروبات بطرق تحليل جديدة أقل في الوقت من أهمها PCR, Pseudomonas aeruginosa ، GMO, animal ID

في ذات الإطار أشارت عبد اللاه إلى أن المعمل بجميع أقسامه المختلفة تدخل جميعها في نظام التدقيق والفحص لجهات الإعتماد.

تجدر الإشارة إلى أن المعمل يسهم في تحقيق منظومة الإنتاج بغرض التصدير والترويج لهذا الإنتاج في الأسواق الخارجية، لزيادة النصيب السوقي للصادرات الزراعية المصرية في تلك الأسواق، وتحقيق أهداف التنمية من خلال ما يؤديه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية وعقود وبروتوكولات تعاون وورش عمل ومشاركة في المؤتمرات للعاملين في مجال الإنتاج والتصدير والتصنيع الغذائي مما يدعم الاقتصاد القومي.

جدير بالذكر أن الرابطة الأمريكية لاعتماد المختبرات (A2LA) تعد من بين أكبر هيئات الاعتماد في العالم وهي هيئة الاعتماد الوحيدة المستقلة 501(c)3 ، غير الهادفة للربح والمعترف بها دوليًا في الولايات المتحدة والتي تقدم مجموعة كاملة من اعتماد تقييم المطابقة ولذ يشمل خدمات عديدة.

وتأسست A2LA في عام 1978 كجمعية عضوية للخدمة العامة ، تمتلك A2LA أكثر من 4000 شهادة معتمدة تمثل جميع الولايات الأمريكية الخمسين وأكثر من 50 دولة على مستوى العالم.