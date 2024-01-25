أمم أفريقيا 2023..الكونغو الديمقراطية في مواجهة مصر بدور الـ16 رسميًا

حسم التعادل السلبي، مباراة الكونغو الديمقراطية وتنزانيا، التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب أمادو جون كوليبالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وانتهت مباراة الكونغو الديمقراطية ضد تنزانيا بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو المنتخبين في هز الشباك، ليتحدد بعدها منافس منتخب مصر في دور الـ16 من أمم أفريقيا 2023.

وبعد هذا التعادل، احتل منتخب الكونغو الديمقراطية، وصافة جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 برصيد 3 نقاط، خلف منتخب المغرب المتصدر بـ7 نقاط، بينما تذيل منتخب تنزانيا الترتيب بنقطتين فقط.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى دور الستة عشر من البطولة، ليواجه المنتخب المصري في الدور ثمن النهائي.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.