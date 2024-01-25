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الخميس 25 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة منوف يناقش الاستعدادات لإطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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قام اليوم وحيد صلاح عبدربه رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، بعقد اجتماع بحضور  وليد سالم ومحمد العربي ونهى الجمال وسكرتير عام مجلس مدينة منوف، فوزي يونس ورؤساء الوحدات القروية بمركز منوف.

وخلال الاجتماع تم التشديد  على الاستعدادات للموجه ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية،  والتنسيق مع جهات الولاية في عمليات الازالة، كما تم التجهيز لعمل اصطفاف لمعدات الازالة بالمركز والمدينة، والتشديد على إنذار واصدار قرارات غلق للمحلات الغير مرخصة.

كما تم التجهيز لفتح باب التصالح قريبا بعد اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، وانشاء ادارة تكون مسؤولة عن الحدائق والأشجار وممشى البطحة البحرية والقبلية، والتشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن التقدم بطلبات تقنين أوضاع التعدي على أملاك الدولة، وتطبيق الحجز الادارى فى حالة عدم الالتزام بدفع اقساط التقنين.

كما أكد رئيس المدينة، على متابعة حالة الاشجار المزروعة ضمن المبادرة الرئاسية (١٠٠مليون شجرة)، وعمل جرد تفصيلي للمخازن بالوحدات المحلية، مؤكدا أن العمل مازال جاريا لتحسين مستوى الخدمات بمركز ومدينة منوف وتطوير عمل الإدارة المحلية بقرى مركز منوف.

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