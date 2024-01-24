أمم أفريقيا 2023.. داكا يقود هجوم منتخب زامبيا أمام المغرب

أعلن أفرام جرانت، المدير الفني لمنتخب زامبيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة المغرب، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وتقام مباراة منتخب زامبيا ضد المغرب، اليوم الأربعاء، على ملعب لاورينت بوكو، إذ تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود باتسون داكا، هجوم منتخب الرصاصات النحاسية أمام أسود الأطلس، حيث يأمل المنتخب الزامبي في تحقيق نتيجة إيجابية تؤهله إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2023.

ويتصدر منتخب المغرب، جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب زامبيا المركز الثالث وفي رصيده نقطتين، أما الكونغو الديمقراطية يأتي في مركز الوصافة بنقطتين أيضًا، فيما يتذيل تنزانيا الترتيب بنقطة وحيدة.

تشكيل منتخب زامبيا لمواجهة المغرب

حراسة المرمى: مولينجا

خط الدفاع: موابي - سونزو - فرانكي موسوندا - لوبامبو موسوندا

خط الوسط: تشايوا - كينيدي موسوندا - إيمانويل باندا

وفي الهجوم: شيلوفيا - باتسون داكا - لاميك باندا.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.