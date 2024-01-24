أمم أفريقيا 2023.. بيرسي تاو يقود هجوم الأولاد في مواجهة نسور قرطاج

تواجد بيرسي تاو، نجم الأهلى في التشكيل الأساسي لمنتخب جنوب أفريقيا الذي يخوض به مواجهة منتخب تونس بعد قليل على ملعب "أمادو جون كوليبالي" في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات في النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

ويحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب تونس ترتيب المجموعة بنقطة واحدة و منتخب مالي المركز الأول برصيد 4 نقاط، وناميبيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الاهداف خلف جنوب افريقيا.

وأعلن البلجيكي هوجو بروس تشكيل منتخب جنوب أفريقيا لخوض مواجهة تونس الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: موداو- كيكانا - مفالا - موديبا

خط الوسط: موكوينا - سيثول - مورينا

خط الهجوم: زواني - بيرسي تاو - ماكجوبا.