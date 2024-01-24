وزير الطيران المدنى يستقبل سفير قطر لتعزيز التعاون المشترك

استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، طارق علي الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة، والوفد المرافق له لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف أنشطة النقل الجوى.

خلال اللقاء ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك كما تم تبادل الرؤى في مختلف أنشطة الطيران المدني، بما يسهم في الدفع قدما نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر لخدمة صناعة النقل الجوى العربي والدولي.

في مستهل اللقاء قدم الفريق محمد عباس حلمى التهنئة للسفير القطري على توليه مهام عمله الجديد في مصر،، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في عمله خلال الفترة المقبلة

وشدد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين مصر و قطر في كافة المجالات خاصة الموضوعات المتعلقة بصناعة الطيران المدنى بما يعزز من مصالح البلدين؛ مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تنشيط الحركة الجوية والسياحية فيما بينهما .

من جانبه،، أعرب طارق علي الأنصاري سفير دولة قطر عن شكره وتقديره للفريق محمد عباس حلمي على حفاوة الإستقبال، مشيدًا بالعلاقات المُتميزة التي تربط البلدين

وأكد السفير القطرى حرص بلاده نحو تعميق مزيد من آفاق التعاون والشراكات الفعالة مع مصر في مختلف المجالات؛ لاسيما في مجال الطيران المدني خاصة في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية في مختلف قطاعاتها.