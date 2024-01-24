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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

شاهد.. سقوط لوحة إعلانات ضخمة وإصابة 4 أشخاص أمام سنترال المريوطية

الحادث
الحادث
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سقطت لوحة إعلانات ضخمة خاصة بإحدى شركات الاتصالات الهاتفية، أمام سنترال المريوطية فيصل، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص من بينهم عاملة نظافة تعمل بالسنترال، أثناء تواجدهم بالقرب من اللوحة.

وجرى نقل المصابين - بعضهم في حالة غير مستقرة- إلى المستشفي لتقديم الرعاية الطبيبة لهم، وأوضحت المعاينة أن سقوط اللوحة تسبب في تهشم سيارة سوزوكي بيضاء اللون تحمل لوحات: ق.ر.ي 7253، تصادف اصطفافها بالمكان.

فيديو الحادث: https://www.facebook.com/100045060923254/videos/419683960395339

كما جرى إخطار الجهات المعنية بالحادث، ودفعت المحافظة بالأوناش لرفع آثار اللوحة من الطريق، مع وجود رجال المرور لتنظيم حركة السير.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بفيد سقوط لوحة إعلانات بجوار سنترال المريوطية فيصل.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف لمكان الحادث، وتبين اصابة 4 اشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

سنترال المريوطية سقوط لوحة اعلانات ضخمة إصابة 4 أشخاص