"صناعة الكليم" مهنة تقاوم الإندثار في شمال سيناء.. ومقبولة: أعمل بها للحفاظ على تراث الآباء والأجداد

الكليم الطبيعي يعتبر من أهم المنتجات التي تعبر عن تراث الآباء والأجداد في محافظة شمال سيناء، وبدأت صناعة الكليم في مصر، منذ عهد القدماء المصريين.

وجاء مصطلح الكليم من الكلمة الفارسية "غليم" أو "كليم" بمعنى "أن تمتد"، والكليم هو نسيج يشبه السجاد يستخدم للأرضية أو لوحات فنية على الحائط .

ونجد مقبولة سالم إمرأة سيناوية تعمل في صناعة الكليم منذ الصغر، فورثت هذه المهنة عن والدتها والتي كانت تحرص على تعليمها هذه الحرفة فكانت هي الاعتماد الأول لتعينهم على مطالب الحياة .

وتقول "مقبولة": كنت أعمل في الكليم منذ صغري، فهو في كل بيت من بيوت سيناء، وكان دائما مصدر رزق للعديد من السيدات ولكن في الفترة الحالية أصبحت الصناعة غير مجزية، ولكني استمر في الحفاظ على المهنة وتراث الآباء والأجداد.

وأضافت "مقبولة" لـ "البوابة نيوز"، أنها تستخدم أصواف من الأغنام في صناعته، ويصنع الكليم من خامات طبيعية مثل الحرير الطبيعي – والصوف و قطن تنتج علي النول اليدوي ، موضحة أن حالة الشراء ضعيفة بسبب إنتاج السجاد بمختلف أشكاله وهو اقل سعر من الكليم البدوي.

وتابعت "مقبولة"، أن من يقوم بشراء الكليم في ذلك الوقت هي الفئة التي تقتنيه من أجل استخدامه ديكور، وأتمنى أن تعود المهنة كما في السابق، وأن تقام المعارض لعرض الاشكال المختلفة من الكليم.

وأشارت إلى أنه توجد العديد من الجمعيات في سيناء يقوموا بعمل لتعليم المرأة السيناوية العديد من المهن مثل الخياطة والتطريز وصناعة الكليم والتي تشتمل على تعلم التصميمات وكيفية اختيار الألوان والخامات وعمل أشكال هندسية من الكليم المشغول بأحجام مختلفة (٧٠سم * ١٢٠سم) و(٦٠سم * ١٣٠سم) وشرح نظري للأدوات المستخدمة في صناعة الكليم السيناوى.

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