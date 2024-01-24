لليوم الثالث.. الفرق الفنية تقدم عروضها ضمن مسابقة "فن بلدي"

شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط فعاليات اليوم الثالث من مسابقة "فن بلدي" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في عدد من المحافظات المصرية بهدف تطوير فرق الفنون الشعبية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وقدمت فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، مجموعة من العروض التي تعبر عن الموروث الشعبي منها الخزام، المقرونة، البادية، والفرح.

كما قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية مجموعة من الرقصات الاستعراضية منها الخلخال، التحطيب، النزاوي، الربابة والفرح السوهاجي.

واختتم اليوم مع فرقة أسيوط للفنون الشعبية التي قدمت تابلوهات متنوعة منها الكف، الفرح الأسيوطي، التحميلة، والعصا بمصاحبة نغمات المزمار والطبل البلدي.

شهد الفعاليات ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. سمر السعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، د. محمد حسنين أستاذ تصميم إخراج الباليه والفلكلور، د.جمال عبد الحي أستاذ الموسيقى الشعبية، د. خالد متولي أستاذ تصميم الأزياء الشعبية، والفنان محمد الفرماوي مشرف فرقة رضا، وبحضور الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية.



تقام مسابقة "فن بلدي" بهدف تطوير مستوى فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة، ودعمها بتذليل العقبات الفنية والإدارية كافة، بالإضافة إلى تفجير الطاقات الإبداعية للأعضاء والمدربين من خلال إيجاد روح المنافسة بين الفرق المشاركة.

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