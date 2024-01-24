ads
الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

لليوم الثالث.. الفرق الفنية تقدم عروضها ضمن مسابقة "فن بلدي"

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط فعاليات اليوم الثالث من مسابقة "فن بلدي" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في عدد من المحافظات المصرية بهدف تطوير فرق الفنون الشعبية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وقدمت فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، مجموعة من العروض التي تعبر عن الموروث الشعبي منها الخزام، المقرونة، البادية، والفرح.

كما قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية مجموعة من الرقصات الاستعراضية منها الخلخال، التحطيب، النزاوي، الربابة والفرح السوهاجي.

واختتم اليوم مع فرقة أسيوط للفنون الشعبية التي قدمت تابلوهات متنوعة منها الكف، الفرح الأسيوطي، التحميلة، والعصا بمصاحبة نغمات المزمار والطبل البلدي.

شهد الفعاليات ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. سمر السعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، د. محمد حسنين أستاذ تصميم إخراج الباليه والفلكلور، د.جمال عبد الحي أستاذ الموسيقى الشعبية، د. خالد متولي أستاذ تصميم الأزياء الشعبية، والفنان محمد الفرماوي مشرف فرقة رضا، وبحضور الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية.

تقام مسابقة "فن بلدي" بهدف تطوير مستوى فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة، ودعمها بتذليل العقبات الفنية والإدارية كافة، بالإضافة إلى تفجير الطاقات الإبداعية للأعضاء والمدربين من خلال إيجاد روح المنافسة بين الفرق المشاركة.

IMG-20240124-WA0016
IMG-20240124-WA0016
IMG-20240124-WA0017
IMG-20240124-WA0017
IMG-20240124-WA0018
IMG-20240124-WA0018
IMG-20240124-WA0019
IMG-20240124-WA0019
IMG-20240124-WA0010
IMG-20240124-WA0010
الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة الفرق الفنية فرقة الوادي الجديد الفنون الشعبية فرقة أسيوط للفنون الشعبية