وكيل صحة دمياط يحيل 9 أطباء وفنيين وعاملين بجمصة للتحقيق

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، بمرور مفاجىء على الوحدة الصحية بجمصة بادارة كفر البطيخ، وذلك لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين،

وأحال وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، ٩ من العاملين بالوحدة لتغيبهم عن العمل، كما تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات

وتخدم الوحدة الصحية بجمصة ١٤٦٩٩ نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وعيادة الأسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة، بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتى تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى وصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.