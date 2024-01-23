تحليل مخدرات لسائق النقل المتسبب في حادث المريوطية

أجرت جهات التحقيق بالجيزة تحليل مخدرات لسائق النقل المتسبب في حادث دائري المريوطية، لمعرفة هل وقع الحادث بسبب تعاطيه المخدرات أم لا ، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث.

انتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة الي موقع سقوط عدد من السيارات من أعلى دائري المريوطية مساء اليوم، واستعلمت جهات التحقيق عن الحالة الصحية لسائق التريلا المحملة بالأغنام التي تسببت في الحادث، تمهيدًا لاستجوابه وسماع أقواله في الحادث.

فيديو الحادث: https://youtu.be/_oMFrBYhZRI

أوضحت المعاينة الأولية لجهات التحقيق بالجيزة إصابة ٥ أشخاص بكسور وجروح مختلفة، وذلك على خلفية حادث اصطدام سيارة نقل بـ 8 سيارات أعلى الطريق الدائرى بالمريوطية؛ وسقوط ٣ سيارات (نقل محملة بالأغنام وميكروباص وملاكي).

وكشفت التحقيقات الاولية أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة بيد سائق التريلا .

وأضافت أن سيارة نقل تحمل مقطورة محمّلة بمواد بناء، يقودها سائق يُدعى «هلال» (33 عامًا)، مقيم بمحافظة سوهاج، اختلت عجلة القيادة في يده نتيجة عدم احتساب وتقدير المسافات بين السيارات، ما نتج عنه الاصطدام بـ8 سيارات،وحدوث تلفيات بها، وانقلاب سيارة ملاكي وميكروباص وسقوط سيارة نقل محملة بالأغنام.

وأوضحت التحريات أن ٥ أشخاص أصيبوا فى الحادث وهم سائق السيارة التي تحمل الأغنام، أصيب باشتباه في كسر بالرسغ الأيمن، وكان بصحبته "علي" (25 عامًا) عامل مقيم بمحافظة أسيوط، أصيب بكسور متفرقة في الجسم، إلى جانب إصابة ٣ من مستقلي السيارات الأخرى.

بدورها قامت الإدارة العامة للمرور برفع آثار الحادث من الطريق؛ وإزالة السيارات المتصادمة من نهر الطريق واستئناف الحركة المرورية أمام قائدى السيارات وسحب الكثافات المرورية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الدائري، وبالانتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد بناء قيادة عامل أصل إقامته محافظة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره والاصطدام ب8 سيارات ونتج عن الحادث انقلاب سيارتين ملاكي وميكروباص وسقوط سيارة نقل محملة بالاغنام من أعلي الدائري وكذا إصابة ٥ أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم التحفظ علي قائد السيارة المتسببة في الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.