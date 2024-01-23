ندى ثابت: مصر لن تتخلى عن الصومال وتعمل جاهدة للحفاظ على سلامة أراضيه

ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال استقباله حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال، بقصر الاتحادية، والذي رفض خلالها الاتفاق المبرم بين أرض الصومال وإثيوبيا.

وقالت "ثابت" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، إن الصومال دولة عربية شقيقة يربطها مع مصر علاقات قوية، ويجمعهما روابط وأواصر تاريخية، مؤكدة أن مصر لن تتخلى عن الصومال الشقيق، ولن تسمح بتهديد أمنه واستقراره.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة جاءت في توقيت هام للغاية، نظرا لما يتعرض له الصومال الشقيق من مؤامرات خبيثة من قبل أطراف عدة، في مقدمتهم إثيوبيا، موضحة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي ترفض تمامًا تدخل إثيوبيا في الشأن الداخلي للصومال.

وتابعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "إن الدولة المصرية تعمل جاهدةً من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال، والحفاظ على سلامة أراضيه، كما أنها تقف بقوة بجانب الدول العربية والأفريقية، وذلك نظرًا لدورها التاريخي في حماية الأشقاء.