بمناسبة عيد الشرطة 72.. الداخلية تطلق مرحلة جديدة من مبادرة «كلنا واحد»

تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، انطلقت فعاليات المرحلة الـ 24 من مبادرة «كلنا واحد» للمشاركة فى توفير كل مستلزمات الأسرة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كل مستلزمات الأسرة من «سلع غذائية (استراتيجية، أساسية)- سلع معمرة وأدوات منزلية- ملابس- مفروشات- أدوات كهربائية- مستلزمات إضاءة- مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا» بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى تصل إلى 1063 منفذ وسرادق على مستوى الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

بالإضافة إلى التنسيق مع مسئولى «عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين» لإنشاء «عدد 3 سرادقات» بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظتى «الجيزة، القليوبية» لعرض وبيع منتجاتهم من السلع «الغذائية- الصناعية» وبعض المستلزمات محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

من جانبها تشارك منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

على جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وتم التنسيق مع كل السلاسل التجارية لاتخاذ كل الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.