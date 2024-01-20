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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المشرعون الأمريكيون يفقدون الثقة في نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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يفقد المشرعون الأمريكيون المؤيدون لإسرائيل في كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الثقة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعامله مع الحرب علي قطاع غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت.

وفي حين أن المشرعين التقدميين ينتقدون باستمرار نتنياهو والاعتداء الإسرائيلي علي قطاع غزة الذي أدى إلى تدمير المباني وقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، عبر الآن المشرعين المؤيدين لإسرائيل الذين يعملون في لجان الأمن القومي الرئيسية عن إحباطهم بشأن قيادة وتعامل نتنياهو مع الأزمة.

وقال ثلاثة من المشرعين الذين تحدثوا إلى الشبكة، إنهم يتساءلون عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي البالغ من العمر 74 عاما لديه استراتيجية لإنهاء الحرب الدموية في غزة، وأشاروا إلى أن نتنياهو، الذي لا يحظى بشعبية في إسرائيل في الوقت الحالي، ربما يحاول عمدا إطالة أمد الحرب من أجل البقاء في السلطة.

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