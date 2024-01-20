"حصن طفلك بالقرآن" مبادرة لأوقاف الفيوم في 108 مساجد.. صور

افتتحت أوقاف الفيوم مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" في 108 مسجدا، اليوم السبت، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبرعاية من وكيل الوزارة الدكتور محمود الشيمي.

حيث بدأت مراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

وجاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا .

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