أمم أفريقيا 2023.. بغداد بونجاح يسجل هدف تعادل الجزائر أمام بوركينا فاسو

أدرك المنتخب الجزائري، التعادل، أمام نظيره بوركينا فاسو، في المباراة التي تجمعهما الآن، على ملعب السلام، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ونجح المنتخب الجزائري في تعديل النتيجة عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 51، بعد متابعة لكرة سددها يوسف البلايلي.

ونجح المنتخب البوركيني في خطف هدف التقدم، مع الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق محمد كوناتي.

ويقود رياض محرز هجوم المنتخب الجزائري، في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمي: مانديرا.

الدفاع: عطال، أيت نوري، بن سبعيني وماندي.

الوسط: بن طالب، فيجولي، زروفي.

الهجوم: محرز، بلايلي، وبونجاح.

على الجهة الأخرى يأتي تشكيل بوركينا فاسو على النحو التالي:

حراسة المرمي: هيرفي كوفي، أدامو ناجالو، ايسوفو دايو، عيسي كابوريه، ستيفي ياجو، إدموند تابسوبا، بلاتي توريه، أداما جويرا، جوستافو سنجاري، فيصل تابسوبا ومحمد كوناتي.