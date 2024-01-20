غدا.. 3524 طالبًا بالشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات الترم بجنوب سيناء

تنطلق غدًا أولى أيام امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 بمدارس مدن محافظة جنوب سيناء، وذلك بدءًا من يوم الأحد 21 يناير الجاري حتى الخميس 25 من نفس الشهر، لمدة خمسة أيام، ويؤدي الامتحان هذا العام 3524 طالبًا و طالبة، بواقع 3472 طالبًا منتظمًا و52 طالبًا (منازل)، موزعين على 73 لجنة امتحانية، على الإدارات التعليمية الثمانية على مستوى مدن المحافظة.

وأكد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن المديرية أنهت جميع أعمال لجنة الإدارة والخاصة بانتداب رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين والإداريين، كما جرى إرسال خطابات الندب بجميع الإدارات التعليمية وذلك للاستعداد للامتحان.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بجميع القواعد والضوابط المنظمة للامتحان، ومنع اصطحاب أجهزة المحمول داخل اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

وأشار وكيل الوزارة لـ"البوابة نيوز " إلى أن آلية انعقاد امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي ستتم هذا العام وفق نظام البوكليت الذي يطبق هذا العام على الصف "الثالث الإعدادي".

وأوضح أنه عبارة عن كراسة للأسئلة والإجابة تشمل مختلف أنواع الأسئلة بغرض تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية، لافتًا إلى أنه تم تدريب الطلاب بهذا النظام.

كما شدد على التزام مديري الإدارات التعليمية باتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة.

كان اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد صدق على جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بمحافظة جنوب سيناء، ووفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على مذكرة العرض محمد حامد عقل وكيل الوزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة وفق التالي:

الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) تبدأ من الأحد الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة خمسة أيام، ومدرسة الصم وضعاف السمع الصف الأول والثاني الإعدادي تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة خمسة أيام ، ومدرسة الصم وضعاف السمع الصف الثالث (شهادة إعدادية) تبدأ من السبت الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة خمسة أيام.

وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية وفق التالي:

الصف الأول الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 24 يناير 2024 لمدة عشرة أيام ، والصف الثاني الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الإثنين 22 يناير 2024 لمدة ثمانية أيام .