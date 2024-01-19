ads
الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مركبة الشحن الصينية تعود للأرض بعد إنجاز مهمتها

مركبة الشحن الفضائية
مركبة الشحن الفضائية الصينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية عودة مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو-6" إلى الأرض، اليوم الجمعة، بعد إنجاز مهمتها بنجاح.

ودخلت المركبة الغلاف الجوي الصيني مرة أخرى بطريقة خاضعة للسيطرة في الساعة 8:37 مساءً (بتوقيت بكين)، واحترقت معظم مكوناتها خلال دخولها المجال الجوي.

وكانت المركبة قد انفصلت عن مجموعة محطة الفضاء الصينية المدارية "تيانقونغ" في 12 يناير، وأطلقت بنجاح خلال تحليقها المستقل قمرا صناعيا للتجارب طورته جامعة داليان للتكنولوجيا.

وحملت المركبة، التي انطلقت في 10 مايو 2023 من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية بمقاطعة هاينان جنوبي الصين، بوقود دفع ومواد تستخدم في التجارب العلمية وإمدادات لرواد الفضاء.

وكانت المركبة قد قضت 276 يومًا في المدار، حيث قامت بتزويد رواد الفضاء على متن محطة "تيانقونغ" بالإمدادات والمواد اللازمة لاستمرار عملهم في الفضاء.

وتعد عودة مركبة "تيانتشو-6" إلى الأرض إنجازًا جديدًا لبرنامج الفضاء الصيني، الذي يواصل توسعه في السنوات الأخيرة.

مركبة الشحن الفضائية الصينية الغلاف الجوي الصيني المجال الجوي قمرا صناعي