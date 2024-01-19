مركبة الشحن الصينية تعود للأرض بعد إنجاز مهمتها

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية عودة مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو-6" إلى الأرض، اليوم الجمعة، بعد إنجاز مهمتها بنجاح.

ودخلت المركبة الغلاف الجوي الصيني مرة أخرى بطريقة خاضعة للسيطرة في الساعة 8:37 مساءً (بتوقيت بكين)، واحترقت معظم مكوناتها خلال دخولها المجال الجوي.

وكانت المركبة قد انفصلت عن مجموعة محطة الفضاء الصينية المدارية "تيانقونغ" في 12 يناير، وأطلقت بنجاح خلال تحليقها المستقل قمرا صناعيا للتجارب طورته جامعة داليان للتكنولوجيا.

وحملت المركبة، التي انطلقت في 10 مايو 2023 من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية بمقاطعة هاينان جنوبي الصين، بوقود دفع ومواد تستخدم في التجارب العلمية وإمدادات لرواد الفضاء.

وكانت المركبة قد قضت 276 يومًا في المدار، حيث قامت بتزويد رواد الفضاء على متن محطة "تيانقونغ" بالإمدادات والمواد اللازمة لاستمرار عملهم في الفضاء.

وتعد عودة مركبة "تيانتشو-6" إلى الأرض إنجازًا جديدًا لبرنامج الفضاء الصيني، الذي يواصل توسعه في السنوات الأخيرة.