لقاء حواري حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان بمنطقة العشوائيات المطورة بالمنيا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة المنيا لقاءا حواريا بعنوان "مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان" بمنطقة العشوائيات المطورة بالمنيا فى مدينة العمال وجنة محفوظ

وتضمن اللقاء ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول مناقشة الموضوع من الجانب الاجتماعي تحدثت فيه الدكتورة إيمان عليوة المتخصصة في علم الاجتماع السياسي عن معنى الإرهاب ودور الأفراد والمجتمعات فى محاربة الأسباب التى تدفع للعنف ومكافحة الإرهاب كما تناول مصطفى الحسيني رئيس المركز الإعلامي الأسبق مناقشة المحور الثاني من الناحية السياسية وكيف يتغذى الإرهاب داخل المجتمعات وبين الدول.

كما تناولت داليا عماد النشار باحثة دكتوراة في القانون العام والإداري، المحور القانونى واوضحت كيف يتم الحفاظ على حقوق الإنسان من كل مايرهبه ويهدد امنه من خلال القوانين والتشريعات سواء المحلية أو القوانين الدولية هذا بالإضافة إلى كلمة الشيخ محمود عبد المغني امام المسجد بالمنطقة والاستاذ محمد حسين مسؤل الوحدة المحلية عن مناطق العشوائيات المطورة وكان ذلك فى إطار الحوار المفتوح بين أهالى المنطقة وبحضور د رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا.

جاء ذلك بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، على البرامج المنفذة بفرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة.

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