بحضور وزير الرياضة.. اتحاد الجمباز يعلن تفاصيل افتتاح بطولة كأس العالم

يعلن اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، في تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة، عن عدد من المفاجآت الخاصة لحفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 18 فبراير المقبل على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي وذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

من المقرر أن يشهد فعاليات المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الاولمبية المصرية وعدد من مسئولي الاتحاد الدولي للجمباز، إضافة إلى لاعبي المنتخب الوطني.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة أكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالمين والأولمبيين.

كان الاتحاد الدولى للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا.

من جانبه حرص الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، على متابعة التفاصيل الخاصة بتنظيم المؤتمر الصحفي.

وأكد أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

وأضاف أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.



وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية على جميع فروع الجمباز.

وأثنى على التنسيق والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.