ممثلًا عن الرئيس الفلسطيني.. خوري يشارك في قداس عيد الميلاد والغطاس

شارك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الدكتور رمزي خوري، ممثلًا عن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في قداس منتصف الليل لعيد الميلاد المجيد بحسب تقويم الكنيسة الأرمنية.

وترأس القداس في كنيسة المهد ببيت لحم رئيس أساقفة الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في القدس المطران سيفان غاربيان، بمشاركة لفيف من المطارنة و الكهنة والشمامسة، بحضور رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، مسير اعمال محافظة بيت لحم السيد محمد طه ومدير شرطة محافظة بيت لحم العميد محمد ابو الرب، الى جانب عدد من الشخصيات السياسية والاعتبارية بالاضافة الى عدد من أبناء الكنيسة الارمنية.

وفي كلمة للدكتور خوري، نقل خلالها تحيات ومعايدات فخامة السيد الرئيس محمود عباس لكافة ابنائنا في الكنيسة الأرمنية، مشيراً للألم الذي يعيشه ابناء شعبنا الفلسطيني بسبب عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وما يتعرض له القطاع في مواجهة آلة الحرب والدمار والقصف والقتل بمختلف أشكاله، والذي يستهدف المدنيين من ابناء شعبنا الفلسطيني وخاصةً الأطفال والنساء والشيوخ، علاوةً عن الأماكن الدينية المقدسة من الكنائس والمساجد التي تأوي النازحين الذين دمرت منازلهم وفقدوا عائلاتهم، مطالبا كافة دول العالم بالعمل من اجل وقف اطلاق النار بشكل فوري وحماية الانسانية، مشيرا الى ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة من ممارسات لا تقل في وحشيتها وانتهاكها للقانون الدولي عما يقترفه الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة ، راجياً من الله أن يعم السلام والعدل في فلسطين وقد تحققت اماني وتطلعات شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال واقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، ومختتمًا كلمته بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى من سجون الإحتلال... المجد لله في العلى وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة.