أوركسترا أوبرا القاهرة تعزف مؤلفات راجح داوود على المسرح الكبير الأحد المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ‏حفلا فنيا جديدا لأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، تضم مؤلفات الموسيقار راجح داوود، وذلك في الثامنة من مساء الأحد المقبل، الموافق 21 يناير الجاري، على على المسرح الكبير.

يتضمن برنامج الحفل مختارات من الهامات راجح داوود الموسيقية، التى تم توظيف بعضها كموسيقى تصويرية لأعمال درامية منها: لحظة موسيقية، وتقاسيم، والرجل الثالث، وشروق، ومهرج السيرك، وحوار، وهوانم جاردن سيتي، وابتهال، وملهى صغير، وعصافير النيل، ونصر السماء، وأحلام غائبة، والمحاربون، وباسكاليا الكيت كات.

يُعد المؤلف الموسيقى راجح داوود أحد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، وأستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف الموسيقى عام 1977، ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى.

أسس داوود أروكسترا الهناجر للوتريات وتولى قيادتها في الفترة من 1994 إلى 1999 وشارك في المهرجان السنوى لموسيقى البحر الأبيض المتوسط في باليرمو بإيطاليا عامى 1997 و‏‏1998، عضو بالعديد من لجان تحكيم مسابقات دولية متخصصة منها المسابقة السنوية الدولية للموسيقى المعاصرة التي تقام بمدينة روما منذ عام ‏‏2001، ‏ بعض لجان التحكيم الموسيقية الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ عام 2001، كتب العديد من المؤلفات الموسيقية بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية لمجموعة من الأفلام السينمائية المصرية منها الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، سارق الفرح، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي ، رسائل البحر، الباحثات عن الحرية، البحر بيضحك ليه، خريف آدم، القاتلة، ‏الراعي والنساء، ‏الصرخة،‏ الكلام في الممنوع، الريس عمر حرب، حلم العمر، غرفه 707، كيف الحال والفيلم التسجيلى الإنسان والفنار، حاصل على العديد من الجوائز الهامة منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996، جائزة في المهرجان القومى للسينما الروائية‏، جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2003.