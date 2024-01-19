"القوى العاملة" بالقليوبية: توفير وظائف جديدة للراغبين في العمل بالقطاع الخاص

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، توفير عددًا من الوظائف الجديدة للراغبين في العمل بالقطاع الخاص متوفرة في إحدى شركات صناعة وتجارة الحلوي ايتوال بشبرا، ضمن النشرة القومية للتوظيف لوزارة العمل في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات التي تستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم على هذه الوظائف المُعلن عنها.

وأوضحت إيمان السيد وكيل وزارة العمل بالقليوبية، في بيان لها اليوم، أن مديرية العمل أعلنت اليوم توفير وظائف جديدة بالقليوبية بمرتبات مجزية جديدة في شركة ايتوال للحلويات كالتالي:

- 10 كاشير

- 50 بائع حلوى

- 30 مقدم طلبات

- 30 فرد أمن

- 30 مساعد شيف

- 10 مندوب توصيل

- 30 عامل خدمات

- 10 شيف فطائر شرقية

وأوضحت أن شروط ومرتبات وظائف مديرية العمل بالقليوبية كالتالي:

المؤهل: الحصول على مؤهل عالى ومتوسط ويقرأ ويكتب

حسب المهمة المطلوبة.

السن: من 18 إلى 21 سنة

الراتب: من 3500 : 7000 جنيه حسب المهنة.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه على من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلي مقر مديرية العمل ببنها مجمع المصالح بديوان المحافظة بنها كورنيش النيل ببنها ومكاتب العمل التابعة للمديرية.