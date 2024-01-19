غدًا.. استئناف دوري الناشئين في كرة القدم بالفيوم والجمعة المقبلة مهرجان البراعم

قررت منطقة كرة القدم بالفيوم استئناف مباريات دورى الناشئين اعتبارًا من غد السبت، وإقامة مهرجانات البراعم فى المحافظة يوم الجمعة المقبل، وكانت المنطقة قد قررت سابقا إيقاف دورى الناشئين حتى انتهاء امتحانات منتصف العام الدراسى.

وأكد الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم انه سيتم استئناف مباريات الناشئين مواليد 2003 و 2005 و2007 اعتبارا من غد السبت بالإضافة إلى إقامة مهرجانات البراعم اعتبارًا من الجمعة المقبلة.

وأشار إلى استمرار دورى القسم الرابع والمقسم إلى مجموعتين ويتصدر المجموعة الأولى فريق جولدن جيت وكفر محفوظ فى المركز الثانى ويتصدر فريقا سيلا والسيليين المجموعة الثانية وأيضا استمرار دورى القسم الثالث والذى يتصدره فريق توت عنخ آمون بـ36 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق بى سويف الذى يحتل المركز الثانى.

وتستأنف مباريات دورى الناشئين غدا السبت بمباراتى الدور قبل النهائى فى مسابقة 2007 بين فريقى الساحة وبريميرو فى ملعب الساحة وفريقا طاميه وابوكساه فى ملعب طاميه وتقام المباراتين فى الثانية ظهرا، ويوم الأحد تقام 4 مباريات فى مسابقة مواليد 2003 حيث تلعب السيليين وقلهانة فى ملعب الساحة واطسا ومنية الحيط فى ملعب دمو وسنورس وكفر محفوظ فى ملعب سنورس وبريميرو والهلال فى ملعب بريميرو وتقام المباريات فى الثانية عشرة ظهرا ويوم الاثنين تقام مباراتي فى مسابقة مواليد 2005 الأولى بين فريقى بريميرو والنصر فى ملعب بريميرو والثانية طاميه ومطرطارس فى ملعب طامية وتقام المباراتين فى الثانية عشرة ظهرا.

ويشرف على لجنة مسابقات دورى الناشئين بالمنطقة الكابتن أحمد راضى نائب المدير التنفيذى ومقرر اللجنة عمر سيد معوض المسئول الإدارى بمنطقة كرة القدم بالفيوم.